Собчак предложила Навальному стать доверенным лицом на выборах

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Понедельник, 25 декабря 2017, 21:08

Ксения Собчак предложила Алексею Навальному  - основателю "Фонда борьбы с коррупцией" и кандидату в президенты РФ, которого отказались регистрировать в ЦИК,  стать ее доверенным лицом, если ЦИК зарегистрирует ее как официального кандидата.

Как сообщает РБК, Собчак выступила с таким предложением в своем Instagram.

Она заявила, что считает "чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей" недопуск Навального к участию в предстоящих президентских выборах.

"Общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом", - отметила Собчак.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.

24 декабря в Москве и других городах РФ инициативные группы провели собрание и выдвинули кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

25 декабря ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России, тот в свою очередь призвал избирателей к бойкоту результатов выборов -2018. 

Темы: виборы Росcия Собчак
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