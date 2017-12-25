В РФ рассказали о планах в "Минске" на 2018 год

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Понедельник, 25 декабря 2017, 22:37

Делегация РФ в контактной группе  в Минске будет добиваться полного освобождения пленных на Донбассе.

Как сообщает РИА Новости, об этом в комментарии журналистам заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

При этом ответственность на обмен он возложил на "стороны конфликта на Донбассе" - боевиков и официальный Киев, поскольку Россия официально не признает себя оккупантом, несмотря на все доказательства ее военного присутствия. 

"Планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми - это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любое возможное противодействие. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц", - заявил Грызлов.

Он добавил, что в 2018 году российская делегация в контактной группе по Донбассу "намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений".

По словам Грызлова, необходимо приступить к решению политических вопросов.

"Включая ключевой - введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности – на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей", - заявил постпред РФ в ТКГ.

Как известно, 25 декабря главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ и переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74". Ранее в понедельник он встретился с главарями ОРДЛО и патриархом РПЦ Кириллом в Даниловом монастыре в Москве. 

Вместе с тем боевики и РФ не выполняют Минские договоренности, регулярно нарушая установленные "режимы тишины", не отводя вооружение, запрещенное "Минском" от линии разграничения на надлежащие расстояния, о чем свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ, а также регулярно нарушают границу Украины, завозя боевикам на Донбассе "гуманитарную помощь".

Темы: пленные Росcия Донбасс
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