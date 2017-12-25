В Крыму обвинение назвало Чийгоза "организатором массовых беспорядков"

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Понедельник, 25 декабря 2017, 23:53

На заседании подконтрольного Кремлю Центрального райсуда 25 декабря по "делу 26 февраля" прокурор объявил новую редакцию обвинительного заключения.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В документе говорится о том, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз является "организатором массовых беспорядков" под Верховной Радой Крыма.

По данным обвинительного заключения, подсудимые Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов и Эскендер Кантемиров, подчиняясь "требованиям, которые передавало руководство Меджлиса, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия насилием".

Следующее заседание по "делу 26 февраля" назначили на 11 января 2018 года.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Как известно, 25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

Темы: Крым крымские татары
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