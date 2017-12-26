Тайфун на Филиппинах: не менее 230 погибших

Тайфун "Тембин", который нанес удар со стороны Южно-Китайского моря, унес жизни не менее 230 человек в филиппинской провинции Ланао дель Сур.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, 100 человек, которые считаются пропавшими без вести, до сих пор разыскиваются спасателями.

75 тысяч человек из-за стихии остались без своих домов, а на острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

Ранее сообщалось, что в другой восточно-азиатской стране, Вьетнаме, которую также затронет тайфун "Тембин", около миллиона человек будут эвакуированы.

Более 70 тысяч человек уже вывезли из низменных регионов. При необходимости во Вьетнаме собираются закрывать нефтяные вышки, а рыболовным лодкам запрещают выходить в море.