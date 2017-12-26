НАБУ увидело коррупцию в "Укроборонпроме" – СМИ

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Вторник, 26 декабря 2017, 07:20

НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома".

Об этом пишет журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy, передает "Голос Америки".

В отчете НАБУ за 2017 год указано, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для "Антонова" AN-32 Минобороны Ирака.

"В документе идет речь о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, которое занимается экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, по сообщениям, перевел около $6 млн на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ" ,  говорится в статье.

Компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но, по данным следствия, ничего не поставляла, и запчасти были предоставлены из существующих запасов "Укроборонпрома".

"Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения",  пишет издание со ссылкой на НАБУ.

"Отчет НАБУ свидетельствует, что деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. $140 тисяч выплаты были переведены на счет в банк Wells Fargo, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта",  говорится в документах, на которые ссылается журналист.

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено $140 тысяч.

НАБУ подозревает, что деньги переводились и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

Пресс-секретарь "Укроборонпрома" подчеркнула, что многие из обвинений в коррупции является частью пропаганды в рамках гибридной войны РФ против Украины.

"Полиция и прокуратура расследовали контракт на поставку запчастей в Ирак, но компании и чиновники не обнаружили нарушений",  заявила она.

"Большинство из этих обвинений  ложные",  подчеркнул представитель администрации президента Украины в комментарии изданию.

Темы: НАБУ Укроборонпром коррупция
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