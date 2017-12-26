На Кубе от взрыва фейерверков пострадали 39 человек

1683 просмотра
Вторник, 26 декабря 2017, 09:09

На Кубе во время рождественского карнавала в городе Ремедиос в ночь на 25 декабря после запуска фейерверков пострадали 39 человек.

Об этом сообщает "112.ua" cо ссылкой на  La Tercera.

Отмечается, что серьезные травмы получили 27 человек, из них 8 – в критическом состоянии.

Среди пострадавших – 6 детей в возрасте от 11 до 15 лет. 

Расследованием инцидента занимаются сотрудники министерства внутренних дел Кубы.

По предварительным данным, все пострадавшие – местные жители, иностранных граждан среди них нет.

Декабрьский фестиваль в Ремедиос – так называемые парранды – является одним из старейших и самых массовых кубинских праздников. По улицам города проезжают "карросы" – ярко украшенные платформы с группами танцоров, а главным атрибутом праздника является шоу фейерверков.

Посмотреть на красочные торжества в Ремедиос съезжаются тысячи людей со всей страны.

В 2013 году парранды были провозглашены культурным достоянием Кубы.

Темы: празднования чрезвычайное происшествие
По теме
Неправильное Рождество. Какой календарь (не) врет? 26 декабря 2017, 08:45
Один год за 12 дней. Секреты счастливого Рождества от философа 25 декабря 2017, 09:01
ГосЧС: Спасатели переходят на усиленный режим службы 23 декабря 2017, 11:46
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Киеве разоблачили преступную группу, которая похищала и убивала людей
Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет
Глава Нацполиции: Убийцы Шеремета не установлены
Силовики РФ проводят обыски в домах крымских татар в Симферополе
Все новости
it-техно

Не iPhone единым. Список желаемых техноподарков от Экономправды

психология

"Инженеры понимания" о примирении и правосудии

рейтинг

ТОП-10 самых популярных фильмов 2017 года от IMDb