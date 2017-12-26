Саакашвили будет требовать в ЕСПЧ компенсации за свое похищение

4494 просмотра
Вторник, 26 декабря 2017, 11:05

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили готовит иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение украинскими силовиками.

Об этом он сказал у здания СБУ, куда был вызван на допрос утром 26 декабря. 

 
Фото Евгения Руденко, УП

"Судья Лариса Цокол и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты, похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", - сказал Саакашвили. 

 
Фото Евгения Руденко, УП

"Поэтому мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за нападение, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ, и будем требовать компенсацию за похищение. А когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать", - добавил лидер "РНС".

Ирина Балачук, Евгений Руденко, УП
Темы: Саакашвили права человека
По теме
Во вторник Cаакашвили идет на суд 25 декабря 2017, 20:14
В Томске в ответ Путину устроили перформанс в масках Саакашвили 24 декабря 2017, 23:42
Саакашвили посоветовал Порошенко "серьезно задуматься о ближайших перспективах" 24 декабря 2017, 17:52
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Киеве разоблачили преступную группу, которая похищала и убивала людей
Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет
Глава Нацполиции: Убийцы Шеремета не установлены
Силовики РФ проводят обыски в домах крымских татар в Симферополе
Все новости
it-техно

Не iPhone единым. Список желаемых техноподарков от Экономправды

психология

"Инженеры понимания" о примирении и правосудии

рейтинг

ТОП-10 самых популярных фильмов 2017 года от IMDb