Активисты назвали самые опасные пешеходные переходы Киева

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Вторник, 26 декабря 2017, 12:43

Наибольшее количество опасных пешеходных переходов в Киеве находится в Оболонском, Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах.

Такие результаты мониторинга состояния пешеходных переходов столицы сообщил на пресс-конференции активист ОО "Центр развития города" Федор Губенков, информирует 26 декабря "Укринформ".

"Мы с начала года обратимся к мэру Киева и представителей КГГА, чтобы названные нами опасные переходы были оборудованы в достаточной мере", - отметил он.

По словам Губенково, статистика опасных пешеходных переходов по районам города такова: в Оболонском - 54, Деснянском - 40, Дарницком - 33, Голосеевском - 30, Днепровском - 22 и Печерском - 21, Шевченковском - 20, Соломенском - 16, Подольском - 8 и Святошинском - 5.

Он также рассказал о результатах недавнего социального исследования, которое проводилось среди киевлян.

"В течение двух недель мы спрашивали жителей Киева о том, что побуждает их нарушать правила дорожного движения. Более 15% водителей признались, что нарушали правила дорожного движения несколько раз в неделю, еще 13% - один раз в неделю, более 11% водителей игнорируют правила дорожного движения ежедневно ", - отметил Губенков.

Также, по его словам, каждый десятый пешеход города Киева ежедневно нарушает правила дорожного движения.

Мониторинг состояния пешеходных переходов столицы было инициировано и проведено представителями общественной организации "Центр развития города".

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