Боевики нарушают перемирие обстрелами на двух направлениях - штаб

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Вторник, 26 декабря 2017, 20:14

Пророссийские боевики на Донбассе не прекратили обстрелов позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На протяжении сегодняшнего дня (вторник - ред.) захватчики совершили четыре провокационные обстрела позиций сил АТО", - сообщили в штабе.

В частности, указывается, что обстрелы произошли на Луганском направлении с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки вблизи Луганского.

"А в районе Новолуганское и Золотого активизувалисися вражеские снайперы, которые обстреливал опорные пункты украхнськои армии. На Донецком направлении, в обед, из стрелкового оружия противник нарушал перемирие у шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

В штабе заявляют, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Как известно, утром в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки, 25 декабря, боевики нарушили договоренности о прекращении огня на линии разграничения и обстреляли укрепления сил АТО в районе н.п. Павлополь и Станицы Луганской.

Темы: АТО Донбасс
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