Луганские боевики уже вывезли пленных для обмена

Украинцы, содержавшиеся в плену у боевиков так называемой "ЛНР", отправились к месту проведения обмена пленными.

Об этом сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, передает ресурс сепаратистов "Луганский информационный центр".

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", – сказала она после того, как украинских удерживаемых лиц вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

По словам Кобцевой, все они "подтвердили готовность к обмену".

Она поблагодарила президента России Владимира Путина и Русскую православную церковь Московского патриархата за усилия для решение вопроса обмена пленными.

"Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые лица, как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении", – добавила Кобцева.

При этом ресурс сепаратистов отметил, что один из украинских готов дальше служить в Вооруженных силах Украины.

"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь, продолжу службу по контакту служить. Мы в принципе, находились на боевом посту, мы не убийцы какие-нибудь", – сказал подлежащий обмену разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов.

Как ожидается, 27 декабря около 13:00 состоится пропорциональный обмен пленными в формате "306 на 74" с украинской стороны и со стороны боевиков "ДНР" и "ЛНР" соответственно.

Накануне главарь "ДНР" Александр Захарченко подписал "указ" о помиловании удерживаемых украинцев, подлежащих обмену.