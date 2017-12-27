Украина ведет переговоры еще с двумя лоукостерами – Омелян

2193 просмотра
Среда, 27 декабря 2017, 10:38

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с еще двумя лоукостерами кроме Sky Up о выходе на украинский рынок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Еспресо.TV во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок", – сказал он.

"Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы", – уточнил Омелян.

По его словам, "они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству".

Министр заверил, что ни один из лоукостеров не будет иметь преференций на украинском рынке.

"Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для кого-либо. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть", – пояснил Омелян.

Как сообщалось, новосозданная авиакомпания SkyUp начнет работу с апреля 2018 года и в первый год планирует выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов.

Чартеры в 2018 году будут выполняться из Киева, Харькова, Львова и Одессы и других городов Украины по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние рейсы будут запущены в конце мая - начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку.

Как сообщил в ходе презентации генеральный директор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, продажа билетов на первые рейсы будет открыта в марте-апреле 2018 года.

Планируется, что только за неполный 2018 год авиакомпания планирует обслужить около 650 тыс. украинцев.

Стоимость полета SkyUp будет формироваться по лоу-кост модели, без багажа и дополнительных услуг. Она будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. Например, на маршруте Киев-Одесса билет будет стоить от 499 грн в одну сторону.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Темы: авиа транспорт цены
powered by lun.ua
По теме
Катастрофа Ту-154 под Сочи: В РФ исключили версию взрыва 25 декабря 2017, 09:33
Самолеты "Антонова" будут перевозить европейские спутники 24 декабря 2017, 18:34
Wizz Air начнет рейсы Львов-Лондон на 4 месяца раньше 24 декабря 2017, 18:22
Все новости
Главные новости
Неподалеку от Горловки начался обмен заключенными
Освобождение заложников сдвигается во времени
Гройсман инициирует отставку гендиректора "Укроборонпрома"
TI Украина призывает Порошенко внести новый закон об Антикоррупционном суде
Все новости

Звездные собаки о своих желаниях в 2018 году

Итоги года

15 лучших украинских музыкальных альбомов

киев

На Подоле пройдет благотворительный парад собак