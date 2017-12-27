Украинских заложников обменяют в "Майорском" – СМИ

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Среда, 27 декабря 2017, 11:24
Fb Iryna Gerashchenko

Обмен пленных 27 декабря состоится на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в районе Горловки в Донецкой области.

Из оккупированного Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны т.н. "ДНР" отправят 58 пленных, сообщают источники "Громадського ТБ".

Как сообщила журналистка "Громадського", из колонии в Макеевке уже вывезли пленных, но неизвестно всех ли.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подтвердила: "Составленная колонна с лицами из списка 306, которых мы готовы передать, уже движется в сопровождении представителей Международного комитета Красного креста".


 
Как ожидается, обмен пленными с Украиной состоится в 13:00 по формуле "306 на 74".

Ранее Ирина Геращенко сообщала, что среди 152 заложников на Донбассе есть журналисты, волонтеры, подростки и 9 женщин.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко встретился с родственниками заложников. Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.

Темы: пленные Донбасс
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