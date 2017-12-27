Суд по делу о госизмене Януковича допросил командующего ВМС

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Среда, 27 декабря 2017, 12:29

Оболонский райсуд Киева по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, 27 декабря допросил свидетеля, командующего Военно-морских сил Украины, Игоря Воронченко и ввел еще одного адвоката.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что на время аннексии Крыма Воронченко был заместителем командующего ВМС ВСУ по береговой обороне - начальником управления войск береговой и территориальной обороны Командование ВМС ВСУ.

По его словам, в конце января 2014 года, когда экс-президент Янукович еще находился в Украине на своей должности, он уже имел информацию о незаконном пребывании российских военных в Симферополе.

"Черноморские военные части начали брать под охрану свои части и несогласованное передвижение по территории АРК было именно в это время. Однако никаких приказов о проведении встречных действий со стороны украинских ВСУ из Киева, из Генштаба ВСУ не поступало", - сказал он во время допроса.

Воронченко отметил, что 27 февраля получил сообщение о захвате админзданий Верховной Рады АРК и Совета министров АРК.

"Видео захвата админзданий показали, что этот захват был заранее подготовлен и проведен высокопрофессионально", - сказал он.

Командующий ВМС добавил, что бригады Черноморского флота РФ в Крыму заблокировали аэропорт, железнодорожный вокзал, все объекты инфраструктуры, управление навигации и воинских частей, а все сети связи были перебиты. Общение с Киевом проводили с помощью мобильной связи.

По его словам, во время событий в Крыму зимой 2014 года, ему неоднократно предлагали перейти на сторону России. Среди предложений звучали предоставления ему нескольких квартир в России и новые высокие должности. За отказ 22 марта 2014 года его взяли в плен военнослужащие РФ на четверо суток.

"Они до последнего пытались склонить меня на их сторону. Других требований, кроме как перейти на их сторону, не было", - сказал Воронченко.

Он отметил, что освободили его на четвертый день после разговора с контр-адмиралом РФ Валерием Куликовым, который сообщил, что его передадут украинской стороне.

"Меня вывезли в наручниках и с мешком на голове под прицелом 6 военнослужащих", - рассказал Воронченко.

Он добавил, что в то время практически все украинские военные части на территории АРК были блокированы. Часть военных перешли на сторону врага. Другая часть осталась верными народу Украины.

Кроме того, как сообщает "УНИАН", в этом деле у Януковича появился еще один адвокат - Богдан Биленко. Он принес присягу и присоединился к заседанию в самом его начале.

11 декабря Оболонский райсуд Киева заслушал министра МВС Арсена Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка по делу о государственной измене, возбужденном против экс-президента Виктора Януковича.

Также сообщалось, что суд решил допросить по делу о госизмене Виктора Януковича - президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как известно, среди прочих дел, Януковича подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

5 июля Янукович заявил, что не желает участвовать в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. 6 июля защита Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из этого процесса.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.

Украинская правда
Темы: Янукович суд Крым аннексия допрос
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