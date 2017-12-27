Кабмин ввел биометрическую верификацию украинцев и иностранцев

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Среда, 27 декабря 2017, 13:53

С 1 января 2018 года стартует работа национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что Кабмин утвердил положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно ему, обработка персональных данных в системе, в том числе их хранение, осуществляется с соблюдением требованием закона "О защите персональных данных".

Осуществлять верификацию в данной системе смогут Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы, Национальная полиция, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, заграничные дипломатические учреждения, Министерство инфраструктуры, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и Министерство обороны.

Также данные ведомства смогут вносить в систему биометрические данные (оцифрованные отпечатки пальцев рук, оцифрованное изображение лица), а также будут отвечать за достоверность и своевременность внесения информации.

Бесперебойную работу системы будет обеспечивать Миграционная служба.

После запроса о биометрической идентификации лица ведомства, которые имеют доступ к системе, смогут получить ответ в виде набора данных с информацией о: ФИО, дате рождения, поле, месте рождения, паспортном документе, биометрических данных, пересечении государственной границы и других сведениях.

Сообщается, что доступ к информации национальной системы предоставляется уполномоченным должностным и служебным лицам вышеперечисленных ведомств,  с использованием электронной цифровой подписи.

Ранее сообщалось, что биометрический контроль заработал на границе с Россией в тестовом режиме.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что система фиксации биометрических данных на пограничных пунктах пропуска начнет работать уже с 1 января 2018 года.

По его словам, система поможет Украине войти в десятку стран с самой лучшей верификацией лиц, пересекающих границу.

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