Порошенко поговорил с первыми освобожденными заложниками "ЛНР"

Президент Петр Порошенко поздравил первых освобожденных заложников с Донбасса.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.



"Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске", – написал он в Facebook.



"Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", – добавил Цеголко.





Как известно, возле КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинцев, которых удерживала на оккупированной территории.



По данным "Громадського ТБ", среди освобожденных из плена "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.



Ультрас луганской "Зори" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".



Блогер Эдуард Неделяев, который имел проукраинскую позицию и иронически писал о жизни на оккупированной части Луганской области, исчез в ноябре 2016 года.



Контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.

Украинская сторона передала "ЛНР" 75 человек из 99-ти, которые были в списке. Часть людей отбыли наказание и освободились а некоторые просто отказались возвращаться.



Освобождены в 2016 году из плена "ЛНР" журналистка Мария Варфоломеева и Владимир Жемчугов отправились на самолете на встречу первым освобожденным 27 декабря заложникам.