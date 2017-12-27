Порошенко поговорил с первыми освобожденными заложниками "ЛНР"

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Среда, 27 декабря 2017, 15:05

Президент Петр Порошенко поздравил первых освобожденных заложников с Донбасса.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске", – написал он в Facebook.

"Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", – добавил Цеголко.



Как известно, возле КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинцев, которых удерживала на оккупированной территории.

По данным "Громадського ТБ", среди освобожденных из плена "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультрас луганской "Зори" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".
 
Блогер Эдуард Неделяев, который имел проукраинскую позицию и иронически писал о жизни на оккупированной части Луганской области, исчез в ноябре 2016 года.

Контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.

Украинская сторона передала "ЛНР" 75 человек из 99-ти, которые были в списке. Часть людей отбыли наказание и освободились а некоторые просто отказались возвращаться.

Освобождены в 2016 году из плена "ЛНР" журналистка Мария Варфоломеева и Владимир Жемчугов отправились на самолете на встречу первым освобожденным 27 декабря заложникам.

Темы: Порошенко пленные заложники Донбасс
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