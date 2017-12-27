Боевики освободили уже 68 человек, среди них религиовед и активист

По состоянию на 16:10 вблизи Горловки освободили 68 человек, которые были в заложниках боевиков Донбасса.



Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в Инстаграмме.

Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак прибыли на Донбасс, чтобы встретить освобожденных украинцев.



"На 16:10 освободили 68 человек. Ждем. Нервничаем", – написал Бирюков.

Второй этап обмена заложников проходит на территории так называемой "ДНР", непосредственно у города Горловка, сообщает корреспондент "Громадського ТБ".



По состоянию на 15:58 журналистка сообщила, что 58 украинцев возвращаются из плена боевиков, а Украина вместо анонсированных 207-ми отдает 165 удерживаемых.



Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории.



Среди освобожденных украинцев – Игорь Козловский, Владимир Фомичеви Алексей Кириченко.



Александра Коринькова и Сергея Глондаря среди освобожденных нет.



Боец с Саур-Могилі Алексей Кириченко попал в плен боевиков "ДНР" еще в августе 2014 года.



63-летний украинский религиовед Игорь Козловский находился в плену боевиков с января 2016 года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к почти 3 годам заключения.



23-летний Владимир Фомичев, сотрудник киевской организации "Центр UA" был взят в плен боевиками так называемой "ДНР" в Макеевке 4 января 2016 года. Его обвинили в том, что он якобы провез из Киева в Макеевку две гранаты, и приговорили к 2 годам лишения свободы.