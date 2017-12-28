Самолеты с освобожденными из плена украинцами приземлились в Борисполе

3559 просмотров
Четверг, 28 декабря 2017, 00:45

Два самолета с освобожденными из плена ОРДЛО украинцами приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает Укринформ.

Возле аэропорта освобожденных пленников встречают несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.

Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые принимали участие в обмене.

"Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса", - заверил президент.

Он заявил, что после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий "в этих подвалах будут музее оккупации", сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поблагодарил тех, кто ждал освобожденных украинцев в "Борисполе" с 17:00, более 8 часов.

 
Пресс-служба президента
 
 
 
 

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевикаами ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

Темы: заложники пленные Донбасс ОРДЛО Порошенко
powered by lun.ua
По теме
Франция продолжит помогать Украине в освобождении заложников - посол 28 декабря 2017, 02:05
Освобождение заложников: Порошенко дал важное обещание тем, кто остался 27 декабря 2017, 23:37
Европа похвалила украинский обмен заложниками 27 декабря 2017, 22:34
Все новости
Главные новости
ОБСЕ за сутки зафиксировала 61 взрыв на Донбассе
Самолеты с освобожденными из плена украинцами приземлились в Борисполе
В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода – СМИ
Опубликован список украинцев, вернувшихся из плена боевиков
Все новости

Звездные собаки о своих желаниях в 2018 году

исследование

Ученые утверждают, что люди с лишним весом спокойнее

ядро нации

Украина начинается с тебя. ТОП-10 цитат Вячеслава Черновола