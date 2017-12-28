Самолеты с освобожденными из плена украинцами приземлились в Борисполе

Два самолета с освобожденными из плена ОРДЛО украинцами приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает Укринформ.

Возле аэропорта освобожденных пленников встречают несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.

Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые принимали участие в обмене.

Перший борт з визволеними з полону сів у Києві. pic.twitter.com/O1LqZE5jmK — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 27, 2017

"Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса", - заверил президент.



Он заявил, что после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий "в этих подвалах будут музее оккупации", сообщает пресс-служба президента.



Порошенко поблагодарил тех, кто ждал освобожденных украинцев в "Борисполе" с 17:00, более 8 часов.

Пресс-служба президента

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевикаами ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.