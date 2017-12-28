Порошенко планирует "серьезную работу" по возвращению украинских политзаключенных из РФ

Президент Украины Петр Порошенко готовит стратегию по возвращению из тюрем РФ украинских политзаключенных.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, выступая на аэродроме в "Борисполе", куда прибыли самолеты с освобожденными заложниками, передает Укринформ.

"Президент планирует провести серьезную работу по возврату наших ребят, которые осуждены в России. Для того сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и она будет серьезно воплощена в жизнь", - подчеркнула Луценко.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевикаами ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.