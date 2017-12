Взрыв в Кабуле: погибли 40 человек – СМИ

В результате взрыва в Кабуле 27 декабря 40 человек погибли, 30 получили ранения.

Об этом сообщает афганское издание 1tvnews.af.

"40 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в Кабуле", - говорится в сообщении со ссылкой на Министерство внутренних дел.

At least 40 killed, 30 injured in #Kabul attack: Interior Ministry https://t.co/mUETkCzt2M #AFG