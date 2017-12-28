Дело о коррупционных схемах в Запорожье: есть четвертый подозреваемый

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Четверг, 28 декабря 2017, 11:12

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении 30-летнему заместителю городского головы Запорожья Анатолию Пустоварову по делу о запорожских фиктивных тендерах.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что подозрение объявлено по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УКУ.

"Прокуратура области обратилась в Краснозаводской районный суд Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя мэра Запорожья.

Согласно сайту Запорожской городской власти, у мэра Запорожья есть 7 заместителей. 30-летним в этом списке является Анатолий Пустоваров. 

 
Скриншот с сайта 
 
Анатолий Пустоваров 
Фото с Facebook

Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомочи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.

23 декабря Владиславу Марченко и его брату была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

27 декабря прокуратура показала коррупционные схемы братьев Марченко.

Темы: Запорожье коррупция местная власть
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