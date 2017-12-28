Ахметов хочет увидеть в 2018 году "Шахтер" на "Донбасс-Арене"

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Четверг, 28 декабря 2017, 13:28

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов ожидает, что в 2018 году произойдет чудо и его команда вернется на "Донбасс-Арену".

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Зеркало недели".

"Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше", - сказал он.

"Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают", - отметил Ахметов.

"Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы – были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост", - сказал олигарх.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Донбасс-Арена" упадок и работники стадиона уже длительное время не обслуживают здание.

Также была информация, что на базе "Шахтера" поселились боевики "ДНР".

Накануне новогодних праздников донецкий футбольный клуб представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол будут играть".

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Темы: Ахметов футбол
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