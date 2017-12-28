ЦИК предлагает государственный эксперимент

Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.



Предложения, оформленные в форме законопроекта, одобрили на заседании ЦИК 28 декабря.



"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию", - сообщает пресс-служба ЦИК.



Отмечается, что таким образом украинское общество и международное сообщество получат возможность узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем ​​голосования.