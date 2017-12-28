Главные новости дня – за 60 секунд

Повышение цен на электроэнергию и холодную воду, "рекомендованные платежи", эксперименты ЦИК, дела Шуфрича-младшего, Крысина и Кернеса, гимн РФ в Ирпенском горсовете – новости, которые обсуждали 28 декабря.

О повышении цены на электроэнергию. Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%. Повышение цены будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 года она вырастет на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%.

О повышении цены на холодную воду. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2018 год для ряда водоканалов Украины.

О "рекомендованных платежах". "Рекомендованные платежи", которые некоторые поставщики природного газа включают в платежные документы, не являются обязательными к оплате.

Об экспериментах ЦИК. Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.

О деле Крысина. Приговор Шевченковского райсуда Киева об условном сроке руководителю группы "титушек" Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия засекречен.

Также судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык заявил, что назначил условное наказание Крысину, потому что действовал в пределах предъявленного обвинения.

О деле Шуфрича-младшего. Нестора Шуфрича-младшего, который сбил в Киеве человека, приговорили к году условного наказания.

О деле Кернеса. В ходе досудебного расследования дела о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса выдвинуты новые версии.

О медицинской реформе. С 2018 года государство будет оплачивать конкретные медицинские услуги, предоставляемые пациентам на разных уровнях медицинской помощи.

О допинге. За все время Международный олимпийский комитет лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

Конфуз дня. 28 декабря на сессии Ирпенского городского совета Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации.