В двух прифронтовых поселках полностью восстановили электричество

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Четверг, 28 декабря 2017, 23:23

В прифронтовых Майском и Гладосово восстановили электричество.

Об этом в четверг сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Украина полностью восстановили электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово", - говорится в сообщении.



Указывается, что работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ДСНС Украины "окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к электроснабжению".

"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении штаба.

Украинская правда
Темы: АТО
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