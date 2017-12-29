Турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой был убит посол РФ

Суд в Анкаре арестовал организатора выставки, во время которой в прошлом году был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Об этом со ссылкой на сайт турецкого издания "Сабах" пишет Интерфакс-Украина.

Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова.

В качестве причины ареста Озкана власти указали "преднамеренную попытку участвовать в убийстве" российского посла.

Кроме этого, прокуратура сообщила, что следователям удалось получить всю информацию с телефона Алтынташа, в рамках совместного с Россией расследования убийства Карлова.

По данным "Сабах", в минувший вторник прокуратура Анкары сообщила, что Алтынташ лично знал проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена - лидера организации FETO.

Ранее по подозрениям в причастности к убийству российского посла были арестованы пять человек, включая трех полицейских.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.