В Украине стали больше нарушать свободу слова – ИМИ

В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова.

Такие результаты по состоянию на 28 декабря получил Институт массовой информации в своем исследовании "Барометр свободы слова".

Отмечается, что эта цифра превышает результаты 2016 года - тогда ИМИ зафиксировал 264 нарушения свободы слова. Также известно, что в 2015 году - было 310 таких случаев, в 2014 году - 995.

При этом, если включать данные с оккупированных территорий, то в 2017 году в Украине было зафиксировано 293 нарушения свободы слова.

В тройку категорий-лидеров по количеству нарушений вошли препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации и угрозы и запугивания журналистов.

На четвертом месте оказались нападения и избиения журналистов, на пятом - кибератаки.

По данным исследования ИМИ, в основном нападали на журналистов и нарушали свободу слова в 2017 году частные лица, местные власти и правоохранительные органы.

Кроме того, негативной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов.

В 2017 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий), как и в прошлом году, стали Киев с областью, Волынь, Николаевская, Полтавская и Одесская области.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать лишь 3 случая, что объясняется ограниченным доступом украинских журналистов к этой территории.

В аннексированном Россией Крыму в 2017 году зафиксировано 16 случаев нарушений свободы слова, что почти вдвое меньше, чем в 2016 году. Но, отмечает эксперт ИМИ Екатерина Дячук, такое уменьшение говорит не об их отсутствии, а об ограничении доступа к полуострову и контроль российскими властями над информационным пространством.

"Кроме того, нужно учитывать, что большое количество редакций выехало за пределы Крыма из-за невозможности там работать и в связи с давлением оккупационной пророссийской власти", - добавила она.