В России экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии

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Пятница, 29 декабря 2017, 21:58

Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество почти на 500 миллионов рублей при обустройстве российской границы.

Об этом сообщает ТАСС.

Его обвиняют в том, что экс-руководитель вместе с сообщниками в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах России.

Кроме того, Безделову назначили штраф в размере миллиона рублей.

Защита Безделова собирается обжаловать приговор.

Дмитрий Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году осуществили экстрадицию в Россию. Свою вину он не признавал.

Как известно 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Темы: Росcия суд
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