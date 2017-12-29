САП обжаловала решение суда о снятии браслета из сына Авакова

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Соломенского суда Киева об отмене обязательства сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет.

Об этом сообщила САП, передают "Украинские Новости".



Отмечается, что жалоба подана в Апелляционный суд Киева.



Время рассмотрения жалобы пока неизвестно.

Как известно, Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.



Ранее в декабре суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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