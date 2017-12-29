Танкеры РФ поставляли топливо в КНДР - Reuters

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Пятница, 29 декабря 2017, 23:40

За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали грузы на море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника-чиновника.

По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.

Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в погрузку грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России в свою родину.

"Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов из кораблей на корабли", - сказал первый источник на условиях анонимности.

Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако оно заявило, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах.

"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", - заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.

Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.

Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северной Корее, отрицает такую ​​деятельность.

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть в Северную Корею.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи 22 декабря в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.

Мария Думанская, УП

Темы: Росcия КНДР
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