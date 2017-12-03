Трамп: действия Флинна в переходный период были законными

341 просмотр
Воскресенье, 3 декабря 2017, 01:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время переходного периода были законными и что ему пришлось уволить его, потому что Флинн солгал ФБР и вице-президенту.

Об этом пишет Reuters.

Этот комментарий президента, как утверждают юристы, предполагает, что он, возможно, знал, что Флинн лгал ФБР, еще до того как просил директора ФБР Джеймса Коми не вести расследование в его отношении. Но они отметили, что из комментария в твиттере непонятно, что именно и когда знал президент.

"Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи", - написал Трамп в Твиттере.

"Это позор, потому что его действия во время перехода были законными. Нечего было скрывать!", - заявил Трамп.

Юристы считают, что если Трамп знал, что Флинн лгал ФБР, а затем оказал давление на тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, то это является проблемой.

Если это было так, твит Трампа "абсолютно усиливает вмешательство в судебное разбирательство", - сказал Джимми Гуруле, бывший федеральный прокурор и профессор права в Университете Нотр-Дам.

"Это доказательство в ключевом вопросе о том, действовал ли Трамп с коррупционным намерением", - заявил он.

Как известно, в мае Трамп уволил Коми, который позже обвинил его в попытке помешать расследованию о российском вмешательстве. Коми также заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование в отношении Флинна.

Флинн, признавший себя виновным в том, что лгал ФБР о своих контактах с Россией, был советником Трампа по национальной безопасности только в течение 24 дней. Он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Как сообщал телеканал CNN, контактами Флинна с РФ руководил зять президента США Джаред Кушнер.

Позже стало известно, что переговоры велись о снятии санкций против Москвы после победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Темы: Трамп США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США и РФ вели переговоры о снятии санкций после победы Трампа - Reuters 2 декабря 2017, 07:27
Зять Трампа Кушнер руководил контактами Флинна с РФ - CNN 2 декабря 2017, 05:35
Флинн может получить 6 месяцев тюрьмы за ложь ФБР - СМИ 2 декабря 2017, 02:25
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Лавров анонсировал возобновление контактов "нормандской четверки"
Лавров и Тиллерсон обсудят Украину в Вене
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Женщину ранило от обстрелов в Верхнеторецком
Все новости
новая школа

Педагоги из народа. Как молодежь в селах учительствует

город

В Киеве будут эвакуировать незаконно припаркованные авто

сервис

"Атмосфера хьюге" с доставкой на дом