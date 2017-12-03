Трамп: действия Флинна в переходный период были законными

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время переходного периода были законными и что ему пришлось уволить его, потому что Флинн солгал ФБР и вице-президенту.

Об этом пишет Reuters.

Этот комментарий президента, как утверждают юристы, предполагает, что он, возможно, знал, что Флинн лгал ФБР, еще до того как просил директора ФБР Джеймса Коми не вести расследование в его отношении. Но они отметили, что из комментария в твиттере непонятно, что именно и когда знал президент.

"Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи", - написал Трамп в Твиттере.

"Это позор, потому что его действия во время перехода были законными. Нечего было скрывать!", - заявил Трамп.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 грудня 2017 р.

Юристы считают, что если Трамп знал, что Флинн лгал ФБР, а затем оказал давление на тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, то это является проблемой.

Если это было так, твит Трампа "абсолютно усиливает вмешательство в судебное разбирательство", - сказал Джимми Гуруле, бывший федеральный прокурор и профессор права в Университете Нотр-Дам.

"Это доказательство в ключевом вопросе о том, действовал ли Трамп с коррупционным намерением", - заявил он.

Как известно, в мае Трамп уволил Коми, который позже обвинил его в попытке помешать расследованию о российском вмешательстве. Коми также заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование в отношении Флинна.

Флинн, признавший себя виновным в том, что лгал ФБР о своих контактах с Россией, был советником Трампа по национальной безопасности только в течение 24 дней. Он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Как сообщал телеканал CNN, контактами Флинна с РФ руководил зять президента США Джаред Кушнер.

Позже стало известно, что переговоры велись о снятии санкций против Москвы после победы на президентских выборах Дональда Трампа.