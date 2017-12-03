Тиллерсон подтвердил – сообщения о его отставке ложные

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 05:12

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сообщения о его отставке и замене директором ЦРУ Майком Помпео.

Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, была ли доля правды в многочисленных сообщениях о нем на этой неделе, Тиллерсон сказал: "Нет".

"Людям нужно найти лучшие источники", - сказал он в кратком интервью.

"Я собираюсь быть здесь, пока я могу быть эффективным и что-то сделать", - сказал он. "Мы многое делаем".

Высокопоставленные чиновники администрации в четверг заявили, что президент Дональд Трамп рассматривает вопрос о замене госсекретаря, чьи отношения с президентом накалились из-за более мягкой линии Тиллерсона в отношении Северной Кореи и других политических различий.

Трамп опроверг сообщения в пятницу, сказав в твиттере, что хорошо работает с Тиллерсоном и что дипломат никуда не денется.

Темы: США
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