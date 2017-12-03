Мюллер отстранил сотрудника ФБР за критику Трампа

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 06:20

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США, удалил из своей команды ведущего следователя ФБР из-за того, что тот критиковал Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Имя агента выяснили The New York Times и the Washington Post. Агент Питер Стржок отстранен из-за обмена текстовыми сообщениями с коллегой из ФБР, в которых критиковал на то время кандидата в президенты США Дональда Трампа и одобрял его соперницу из демократической партии Хиллари Клинтон.

Стржок является заместителем главы контрразведки ФБР. Он сыграл ключевую роль в расследовании ФБР об использовании Клинтон в ее бытность  госсекретарем частного почтового сервера.

Офис Мюллера подтвердил агентству отстранение Стржока, но не уточнил причину.

"Сразу после изучения утверждений Управление Специального советника отстранило Питера Стржока от расследования", - сказал представитель управления Питер Карр.

Согласно сообщениям, федеральные сотрудники правоохранительных органов обеспокоены, что Трамп и его сторонники могут использовать эти сообщения, чтобы критиковать расследование Мюллера.

Темы: США Трамп
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