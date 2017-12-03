Палестинцы предостерегли США от признания Иерусалима столицей Израиля

Если США признают Иерусалим столицей Израиля, это будет означать "полное разрушение мирного процесса".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, пишет Радио Свобода.

"Мир заплатит тяжелую цену", если статус Иерусалима будет изменен со стороны США односторонне, заявил спикер Махмуд Хабаш, выступая в Рамалле на Западном берегу Иордана, в резиденции Махмуда Аббаса.

В другой части палестинских территорий, Секторе Газа, которую контролирует радикальная палестинская группировка "Хамас", эта группировка заявила, что призовет палестинцев "восстановить интифаду (массовое восстание против Израиля), если будет принято такое несправедливое решение по Иерусалиму".

Эти заявления прозвучали после того, как 1 декабря средства массовой информации со ссылкой на неназванных чиновников США сообщили, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время признать Иерусалим столицей Израиля.

Но, по этим же сообщениям, Трамп еще не решил, при этом переносить ли посольство США в Иерусалим из Тель-Авива, где оно работает сейчас.

Сразу после этих сообщений Белый дом опроверг их.

В США еще в 1995 году был принят закон, который требует перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, в соответствии с желанием израильских властей. Но с тех пор все президенты США каждые шесть месяцев подписывали решение отложить выполнение этого закона в связи с возражениями палестинцев.

Трамп, став президентом в начале 2017 года, уже раз подписывал такое решение. Его действие истекает 4 декабря. В Белом доме говорят, что предположение, что Трамп может не подписать очередное отложение, "преждевременное".

3 декабря Джаред Кушнер, зять Трампа и советник Белого дома, отвечающий за ближневосточный мирный процесс, должен выступить на ежегодном американо-израильском западе Saban Forum в Вашингтоне после выступления на этом же мероприятии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Позже в декабре Израиль посетит вице-президент США Майк Пенс. В прошлом месяце Пенс заявлял, что Трамп "активно обдумывает, когда и как" перенести посольство США в Израиле.

Израиль, которому с момента создания современного государства фактически принадлежала западная часть Иерусалима, захватил Восточный Иерусалим вместе с историческим Старым городом в ходе так называемой Шестидневной войны 1967 года; к тому же эта часть города от 1948 года была под оккупацией Иордании.

Позже Израиль объявил об аннексии этой территории, заявив, что весь Иерусалим является его неделимой столицей. Мировое сообщество не признает этого шага, посольства других государств в Израиле расположены в Тель-Авиве. Палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен быть столицей их будущего государства.

Последняя пока палестинская "интифада", вспыхнувшая в 2000 году, привела к гибели около трех тысяч палестинцев и около тысячи израильтян.