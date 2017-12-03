Налоговая хочет взыскать долги фирмы Онищенко с государственной компании

Региональные инспекции Государственной фискальной службы пытаются через суды взыскать с "Укргазвыдобування" 467,5 млн гривен рентных долгов фирмы "Надра Геоцентр", подконтрольной депутату-беглецу Александру Онищенко.

Такая информация содержится в постановлениях Киевского апелляционного административного суда, проанализировал проект "Марлин".

В частности Карловской налоговой инспекцией в Полтавской области в июне 2016 года принято налоговое требование, которое обязывает "Укргазвыдобування" оплатить налоговый долг ООО "Надра Геоцентр" на сумму 23,7 млн грн. Так как государственная компания еще в далеком 2007 году заключила договор о совместной деятельности с частной фирмой.

По юридическому адресу "Надра Геоцентр" налоговая не обнаружила ликвидного имущества для описания в залог.

Согласно Налогового кодекса в случае недостаточности имущества одного из участников совместного договора, в налоговый залог передается имущество других участников договора в размерах, пропорциональных их участия в совместной деятельности.

В июне 2017 года Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска "Укргазвыдобування" в налоговую об отмене налогового требования.

Южная налоговая инспекция в Харьковской области в июне прошлого года решила осуществить опись имущества "Укргазвыдобування", как участника упомянутого договора о совместной деятельности с ООО "Надра Геоцентр".

За частной фирмой перед бюджетом числится долг в размере 443,8 млн грн.

По данному делу налоговой было описано имущество TOB "Надра Геоцентр" на общую сумму 137,5 млн грн. В частности речь идет о природном газе и газовом конденсате.

Однако, уже в сентябре 2017 года суд пришел к выводу, поскольку указанного имущества было недостаточно, то органы ГФС имеют право на опись имущества "Укргазвыдобування". А "Укргазвыдобуванню" в иске к Южной налоговой инспекции отказано.

На сегодня государственная газовая компания подготовила кассационные жалобы.

Ранее сообщалось, что отстраненного главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных налоговых органов незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "ХАС", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр" на общую сумму более 2 миллиардов гривен.

Экономическая правда