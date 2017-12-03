Трамп: От репутации ФБР остались лишь лохмотья

2507 просмотров
Воскресенье, 3 декабря 2017, 16:44

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР и заявил, что от репутации учреждения "остались лишь лохмотья".

Об этом Трамп заявил в серии твитов, которые он сделал 3 декабря.

Он заявил, что расследование ФБР в период руководства Джеймса Коми (экс-глава ФБР) по делу Хиллари Клинтон было "фальшивым и нечестным", а теперь репутация ведомства "худшая в истории", пишет The Hill.

"Но не переживайте, мы вернем ее (репутацию) к величию", - отметил Трамп.

Трамп, очевидно, ссылается на сообщение о том, что спецсоветник ФБР Роберт Мюллер (расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году) назначил другого агента, который будет работать по этому делу - после того, как началось расследование возможных отправлений им SMS против Трампа. Ранее агент работал над расследованием использования частного почтового сервера командой кандидата в президенты от "демократов" Хиллари Клинтон.

 
 
 

Как известно, Трамп уволил Джеймса Коми с должности главы ФБР в мае. Экс-руководитель ФБР Роберт Мюллер был назначен спецсоветник ФБР для расследования возможного вмешательства РФ в выборы в США и любых потенциальных связей между сотрудниками президетской кампании и Кремлем.

На прошлой неделе экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн признал себя виновным в том, что врал в показаниях ФБР и заявил, что будет сотрудничать со следствием. Ему может грозить 6 месяцев заключения и штраф за то, что он солгал ФБР.

Мюллер выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР относительно его общения с российским послом Сергеем Кисляком.

Темы: Трамп США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мюллер отстранил сотрудника ФБР за критику Трампа 3 декабря 2017, 06:20
Трамп: действия Флинна в переходный период были законными 3 декабря 2017, 01:25
США и РФ вели переговоры о снятии санкций после победы Трампа - Reuters 2 декабря 2017, 07:27
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
МВД: Выдворенного Надирадзе задержали на границе с Молдовой, рвался в Украину
В Киеве прошел "Марш за импичмент"
Налоговая хочет взыскать долги фирмы Онищенко с государственной компании
Сутки в АТО: Оккупанты применяют тяжелую артиллерию, трое раненых
Все новости
такие планы

Софийскую и Михайловскую площади готовят к реконструкции

Из первых уст

Трое горожан – о том, как они научились жить с ВИЧ

Фото

Instagram дня: настоящий Котопёс путешествует по миру