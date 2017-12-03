Сына Вирастюка сбили в центре Киева на пешеходном переходе, водитель скрылся

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 16:58

Украинский спортсмен Василий Вирастюк заявил, что его сына Адама на пешеходном переходе на Печерске сбила машина, после чего водитель не остановился, а скрылся с места ДТП.

Об этом Вирастюк сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел 2 декабря около 16:00.

"На пешеходном переходе сбили старшего сына Адама, который двигался с ул.Ивана Кудри, переходил светофор на бул. Леси Украинки на "зеленый". В тот момент автомобиль серого цвета, предварительно Toyota Corolla, не пропустив пешехода, двинулась дальше, сбила его, остановилась на 2-3 секунды и скрылась", - заявил Вирастюк.

Он добавил, что с сыном "уже все хорошо": "У него была частичная амнезия, мы были на осмотре у нейрохирурга, где провели обследование и сделали МРТ".

 

В полиции Киева сообщили, что по факту ДТП следователи Печерского управления полиции внесли сведения о происшествии в ЕРДР, начато уголовное производство по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правонарушителю грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

"По предварительной информации, водитель иномарки на пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнего подростка, после чего с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения. Правоохранители разыскивают водителя - нарушителя и просят откликнуться всех свидетелей и очевидцев", - отметили в полиции.

Украинская правда

Темы: Киев ДТП полиция
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