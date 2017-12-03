Закарпатье завалило снегом, на трассе Киев-Чоп ограничили движение

Из-за сложных погодных условий спасатели отправили тяжелую технику в высокогорье Закарпатья, а на части трассы Киев-Чоп в этом регионе ограничили движение.

Про это сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на автодорогах области, вызванных сложными погодными условиями, и готовности оказывать помощь в буксировке грузовых автомобилей на Латирский и Абранский перевалы Воловецкого района направлено автомобиль высокой проходимости "КрАЗ-6510", - говорится в сообщении.

Краз-6510

Этот автомобиль будут использовать в случае необходимости помощи водителям на участках дорог, где будет затруднено движение.

Закарпатские спасатели призывают водителей воздержаться от путешествий, а для движения через перевалы оборудовать колеса авто цепями противоскольжения.

В то же время спасатели сообщают, что из-за сильных снегопадов с 17 часов воскресенья ограничено движение для крупногабаритного транспорта на участке трассы Киев-Чоп в Закарпатской области.

Также ДСНС предупредила о возможности схода лавины в Ивано-Франковской области и на Закарпатье.

"3-4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность - 3 уровень", - отметили спасатели.

По данным "Укргидрометцентра", в понедельник на западе, севере и в центральной части Украины ожидается снег с дождем, а температура воздуха -1... + 6 градусов днем ​​и -2... +5 ночью.

На юге и в центральной части страны прогнозируют дождь с температурой воздуха +5... +12 днем ​​и +2... +9 ночью.

Погода на 4 декабря

Украинская правда