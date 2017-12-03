Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 19:48

В воскресенье боевики ОРДО обстреляли "Донецкую фильтровальную станцию".

Об этом 3 декабря заявили в КП "Компания "Вода Донбасса".

"В 16:45 два боеприпаса попали на территорию станции – один возле проходной, второй – возле гаража. Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол", - отметили в "ДФС".

Сотрудники станции находятся в бомбоубежище.

Как известно, в ОБСЕ сообщали, что камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала разрывы снарядов и взрывы неопределенного происхождения.

Также в ОБСЕ обнародовали видео ночной перестрелки, которая произошла вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс ОБСЕ
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