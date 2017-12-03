Саакашвили уверен: его будут шантажировать экстрадицией

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Воскресенье, 3 декабря 2017, 22:06

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что власти хотят шантажировать его экстрадицией, предложив отправиться вместо Грузии в Голландию или Польшу.

Об этом Саакашвили заявил грузинской телекомпании "Рустави-2" в ходе "Марша за импичмент", который прошел в Киеве 3 декабря.

"Сейчас Иванишвили (экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили) и Порошенко (президент Украины) договорились, что на следующей неделе в ускоренном порядке мне будет вынесен приговор по фальшивым обвинениям", - заявил он.

Саакашвили отметил, что если такой вопрос встанет,  он не боится и готов вернуться в Грузию.

"Я приеду в Грузию. Я не поеду в Голландию, не поеду в Европу, как они хотят. ... Раз уж в Грузии выносят приговор и сейчас хотят на основании этого приговора меня шантажировать угрозой отправки в Грузию, я сказал, что приеду в Грузию. Пусть готовятся наши сторонники в Грузии к тому, что я приеду", - заявил он.

Также, говоря об акции "Марш за импичмент" в Киеве, он отметил, что "это только начало".

"В Украине если выпустить джина из бутылки, обратно его уже не засунешь", - отметил Саакашвили. 

"Интерфакс-Украина"

Темы: Саакашвили Грузия
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