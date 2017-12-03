WADA получило подтверждение: госпрограмма допинга в РФ существует

2514 просмотров
Воскресенье, 3 декабря 2017, 22:57

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что полученный электронный файл, в котором содержалась база данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012-го по август 2015-го - настоящий.

Об этом 3 декабря сообщила редакция ARD/WDR, которая занимается вопросами использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следственного WADA Гюнтера Юнгера, пишет DW.

"Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных", - сообщил Юнгер.

Он добавил, что содержание файла подкрепляет утверждение экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что в указанный период в России на госуровне предпринимались усилия "для защиты российских атлетов, которые, вероятно, участвовали в программе допинга".

По словам Юнгера, расследование продолжат, чтобы установить имена конкретных спортсменов.

Как известно, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании в Лозанне должен принять решение о санкциях в отношении сборной РФ.

Среди возможных мер - полный запрет на ее участие в ОИ-2018 в Пхенчхане или участие в Олимпиаде под нейтральным флагом и крупный штраф.

Темы: спорт Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Динамо" взяло реванш у "Мариуполя" за техническое поражение 3 декабря 2017, 21:54
РФ хотела подменить чистую допинг-пробу украинки на положительную 3 декабря 2017, 02:48
Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку первого этапа Кубка мира 2 декабря 2017, 22:55
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Луценко заявил, что все агенты НАБУ - "вне закона"
В Киеве прошел "Марш за импичмент"
OVERTIME: Главные экономические новости за выходные
Закарпатье завалило снегом, на трассе Киев-Чоп ограничили движение
Все новости
здоровье

Есть или не есть? Вся правда о "ночном дожоре"

здоровье

5 советов, как не "выгореть" в конце года

rave

Как в 90-х зарождалась клубная культура Киева