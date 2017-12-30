САП и НАБУ разрешили сыну Авакова встретить Новый год в Италии

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии.

Об этом со ссылкой на источник в НАБУ сообщают "Украинские Новости".

По словам источника, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию. САП и НАБУ не были против этого.

Сын главы МВД планирует находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Ранее Арсен Аваков написал в Facebook об отпуске в Италии.

29 декабря САП обжаловала решение суда о снятии браслета из сына Авакова.

Как известно, Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.



Ранее в декабре суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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