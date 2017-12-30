САП не разрешила Розенблату поехать на новогодние каникулы в Германию

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала депутату ВР Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.

Об этом со ссылкой на источник в САП сообщают "Украинские Новости".

По словам источника, Розенблат обратился к САП для получения разрешения, но получил отказ.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза содействие в добыче янтаря в Украине.

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. Семья внесла за него залог в 7 миллионов гривен.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета, на который он приехал прямо из больницы. На следующий день Соломенский райсуд вновь обязал его носить электронный браслет – как минимум, до 18 декабря.

Кроме того, НАБУ открыло новое уголовное производство, подозревая Розенблата в получении дипломатического паспорта на основе поддельных официальных документов.