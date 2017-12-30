САП не разрешила Розенблату поехать на новогодние каникулы в Германию

615 просмотров
Суббота, 30 декабря 2017, 00:50

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала депутату ВР Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.

Об этом со ссылкой на источник в САП сообщают "Украинские Новости".

По словам источника, Розенблат обратился к САП для получения разрешения, но получил отказ.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза содействие в добыче янтаря в Украине.

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. Семья внесла за него залог в 7 миллионов гривен.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета, на который он приехал прямо из больницы. На следующий день Соломенский райсуд вновь обязал его носить электронный браслет – как минимум, до 18 декабря.

Кроме того, НАБУ открыло новое уголовное производство, подозревая Розенблата в получении дипломатического паспорта на основе поддельных официальных документов.

Темы: Розенблат
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 15 декабря 2017, 21:05
Розенблат подал еще один иск против Сытника. Теперь из-за ФБР 15 декабря 2017, 17:09
Главные новости дня – за 60 секунд 14 декабря 2017, 20:51
Все новости
Главные новости
Волкер: РФ хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты
В Днипро из зоны АТО доставили трех бойцов в тяжелом состоянии
Глава Пентагона: Военная роль США в Украине не будет меняться
ОБСЕ за сутки зафиксировала 75 взрывов на Донбассе
Все новости
it-техно

Не iPhone единым. Список желаемых техноподарков от Экономправды

Итоги года

9 муралов, которые появились в Киеве в 2017

Итоги года

10 концепт-сторов и магазинов украинских брендов, открывшихся в 2017