Глава Пентагона: Военная роль США в Украине не будет меняться

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что предоставление Украине летального оружия не будет иметь значительное влияние, пока никто не захочет ворваться в Украину.

Об этом он сказал в пятницу, 29 декабря, в ходе общения с представителями прессы, передает "Голос Америки".

"Пока никто не захочет ворваться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - отметил Мэттис.

As for impact of lethal weapons to #Ukraine, "As long as no one wants to invade Ukraine, hopefully it won't have any big impact. They're defensive weapons"