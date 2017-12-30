В Днипро из зоны АТО доставили трех бойцов в тяжелом состоянии

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Суббота, 30 декабря 2017, 03:25

В Днипро из зоны АТО авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии.

Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердили 29 декабря в областной клинической больнице имени Мечникова.

Сообщается, что один из доставленных  23-летний боец ​​ имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного.

У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа, он находится в коме. Его готовят к операции.

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко написал на своей странице в Facebook, что состояние бойца удалось стабилизировать.

"Александр получил сквозное пулевое ранения головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать",  сообщил Сергей Рыженко.

Обстоятельства получения бойцами ранений медики не комментируют.

Волонтеры Днипра призвали жителей города сдать донорскую кровь, чтобы сделать запас для переливания бойцам, которые находятся на лечении, и создать резерв на выходные и праздничные дни.

Темы: АТО
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