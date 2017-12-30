Волкер: РФ хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты

В России хотят сохранить влияние над Украиной в контексте идеологии "большой славянской семьи" и сделать Киев частью большой российской орбиты.

Об этом в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что Россия хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты, частью большой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство, дружественное России. Но по иронии, на выходе получается ровно обратное. Правительство Украины сейчас более скептическое в отношении России, более националистическое и прозападное, чем когда-либо", – подчеркнул Волкер.

"Оккупационное удержание территории не работает. Конечно, Россия будет вести борьбу за сердца и умы украинцев еще долго, и никого это не должно удивлять, но это должно происходить на законном поле, а не когда Россия вторгается в Украину и забирает ее территории", – отметил спецпредставитель Госдепа.

"Мы хотим видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан Украины вне зависимости от национальности, этнической принадлежности или религии. И на более фундаментальном уровне, как много раз заявлял президент Трамп, мы хотим мира", – сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, чего добивается администрация президента США в отношении Украины.

На вопрос о статусе Крыма спецпредставитель Госдепартамента США ответил: "Мы не признаем захвата Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои... С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса".