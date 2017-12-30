Сутки в АТО: 6 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

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Суббота, 30 декабря 2017, 06:28

 За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики 6 раз нарушили перемирие  1 боец ​​ВСУ погиб, еще 2  травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины",  говорится в заявлении.

На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах возле Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка.

Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.

Темы: АТО Донбасс
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