Сутки в АТО: 6 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики 6 раз нарушили перемирие – 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 2 – травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", – говорится в заявлении.

На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах возле Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка.

Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.