ГПС выделила дополнительные полосы, чтобы уменьшить автомобильные очереди

1729 просмотров
Суббота, 30 декабря 2017, 14:15

Пограничники предусмотрели дополнительные рабочие места и полосы движения для авто, чтобы уменьшить очереди на границе во время новогодних праздников.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что сейчас увеличился пассажиро-транспортный поток на границе с Польшей. Поэтому служба приняла меры для уменьшения очередей на период новогодних праздников.

"В частности, усилено склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и т.д.", - сообщили в ГПС.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств, что больше за предыдущий день.

"При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 авто), "Рава-Руська" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)", - говорится в сообщении.

По информации ГПС, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.

Как известно, 24 декабря на границе с Польшей и Словакией были километровые очереди.

Пограничники утверждают, что очереди образовались из-за возвращения украинцев домой на праздники.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба граница
powered by lun.ua
По теме
В МВД показали, каким будет биометрический контроль 27 декабря 2017, 16:12
На границе с Россией уже тестируют биометрический контроль 27 декабря 2017, 08:49
"Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике" – ГПС 26 декабря 2017, 10:34
Все новости
Главные новости
Захват "Укрпочты": По непроверенной информации, в заложниках - 11 человек, есть дети
В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди
ЕБРР предоставит "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи
Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год
Все новости
Итоги года

14 полезных для киевлян сервисов, которые появились в 2017

Афиша событий на 29-31 декабря

исследование

Глобальное потепление угрожает даже "чемпионам по выживанию"