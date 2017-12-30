Высший совет правосудия: Активисты врут о предназначенных Порошенко суддях

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Суббота, 30 декабря 2017, 15:40

Высший совет правосудия обвинила во лжи активистов, которые утверждают, что назначенные президентом бессрочно трое судей судили автомайдановцев.

Об этом ВРП сделала сообщение в Facebook с заголовком "Маленькая ложь общественных активистов - все ради пиара?".

Ранее адвокат и активист Роман Маселко заявил, что президент Петр Порошенко бессрочно назначил судьями С.Захарчук, М.Антонюк и М.Зелинскую, которые принимали незаконные решения по автомайдановцам.

В то же время ВРП утверждает, что все трое судей прошли прошли проверку Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

"Сам по себе факт рассмотрения определенной категории дел не является и не может быть основанием для освобождения судьи. Также не может быть освобождение судей списком", - отметили там.

Также Совет предоставил объяснения по каждому из трех судей. Так, ВРУ направила материалы в отношении судьи Захарчук в ВККС, которая "не нашла в действиях судьи даже признаков дисциплинарного проступка". По Антонюк Совет навел выдержку из своего решения, где также указывается о проверке ВККС, которая не выявила нарушений.

Ранее Зелинская прислала УП письмо, в котором отмечает, что никогда не принимала решений по Автомайдану.

"Я, Зелинская Мария Борисовна, утверждаю, что за 5 лет работы, а именно в период с 2010-2015 годов работы не вынесла никакого решения о лишении водительских удостоверений граждан по ст. 122-2 КУоАП", - написала она.

Она также подчеркнула, что успешно прошла люстрационное проверку.

Украинская правда

Темы: суд Автомайдан Порошенко
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