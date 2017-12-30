Гройсман выступил за создание баз спасательной медавиации

1324 просмотра
Суббота, 30 декабря 2017, 21:19

В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

Об этом вечером в субботу, 30 декабря, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – заявил Гройсман. 

Он отметил, что предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter для реализации этого проекта уже есть.

Кроме того, реализацией занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как известно, ранее глава МВД  заявил, что в 2018 году намерен создать вертолетную службу спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Темы: медицина авиа Гройсман
powered by lun.ua
По теме
250 тысяч на лекарства, или Как не упустить шанс остановить эпидемию 26 декабря 2017, 17:30
6 нововведений 2017 года, свидетельствующих о важных изменениях в Украине 23 декабря 2017, 13:30
Ольга Богомолец, не все так плохо! 15 декабря 2017, 16:00
Все новости
Главные новости
НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии
В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников
Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго
Харьков: Все заложники освобождены, нарушитель задержан
Все новости
Made in Ukraine

Подарки на Новый год: приятные мелочи и хюгге

наше

Календарь Yellow&Blue 2018 с необычной Украиной

Афиша событий на 29-31 декабря