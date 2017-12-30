Порошенко продлил мораторий на продажу земель с/х назначения

Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на 1 год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 30 декабря.

Документ вносит изменения в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины, который Верховная Рада приняла 7 декабря.

"Реализация закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.